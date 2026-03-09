قرار عاجل في برشلونة قبل مواجهة نيوكاسل

قرر نادي برشلونة الإسباني تعليق بيع تذاكر مباراته أمام نيوكاسل يونايتد المقرر لها يوم 18 مارس في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما رصدت إدارة النادي عدة عمليات بيع تذاكر مخالفة للوائحه، تضمنت وجود جماهير إنجليزية خارج حدود المدرجات المخصصة لفريقهم.

وقالت تقارير صحفية إن هذا الأمر لا ينذر فقط بوجود أعداد كبيرة من الجماهير الإنجليزية في مدرجات ملعب كامب نو، معقل الفريق الكتالوني، بل يعرض سلامة الجميع للخطر.

وأكد النادي الكتالوني أنه قرر إيقاف بيع تذاكر المباراة منذ يوم الجمعة الماضي، موضحا أنه سيتم استئناف بيع التذاكر، غدا الثلاثاء، في ظل محاولات النادي لتفادي تدفق الجماهير الإنجليزية وانتشارهم في ملعب كامب نو.

وأضاف البيان "سيتخذ النادي الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان سلامة جميع الأعضاء والمشجعين في صفوف الفريقين، ويشمل ذلك تطبيق إجراءات رقابية على مبيعات التذاكر، لا سيما بيع المقاعد ومنع تواجد مشجعي الفريق المنافس خارج المنطقة المخصصة له من أجل ضمان السلامة للجميع".