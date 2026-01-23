تقرير إنجليزي يكشف موعد اعتزال كريستيانو رونالدو.. تفاصيل

كشفت تقارير صحفية، عن موعد اعتزال الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لكرة القدم.

ووفقًا لشبكة "توك سبورت" الإنجليزية فإن المؤشرات الحالية ترجّح رحيل رونالدو عن صفوف النصر خلال صيف 2027، مع وجود احتمالية قوية لاتخاذ قرار الاعتزال النهائي، بعد سنوات طويلة من التألق في الملاعب الأوروبية والعالمية.

وأشارت إلى أن مسؤولي الدوري السعودي يضعون عدة سيناريوهات مستقبلية تحسبًا لمغادرة النجم البرتغالي، حتى حال تمديد عقده لموسم إضافي، وذلك بهدف تفادي أي تراجع في الزخم والمتابعة العالمية للمسابقة عقب رحيله.

واختتمت أن من بين الحلول المطروحة لاستمرار ارتباط رونالدو بالمشهد الكروي السعودي، دراسة زيادة حصته في ملكية نادي النصر، حيث يمتلك حاليًا نسبة تُقدَّر بنحو 15%، بما يسمح ببقائه مؤثرًا داخل المنظومة الرياضية حتى بعد نهاية مشواره كلاعب.

يُذكر أن رونالدو سينتهي عقده مع نادي النصر السعودي في يونيو 2027.