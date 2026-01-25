بأناقة ملفتة.. جورجينا تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

شاركت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة جورجينا

وخطفت جورجينا الأنظار في الصور بأناقتها في أحدث ظهور، حيث ارتدت توب باللون البيج مع بنطلون بنفس اللون الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، ونسقت معهما بالطو طويل فرو أتسم بدرجات اللون البيج.

وانتعلت جورجينا بوت طويل باللون البني، ونسقت معه حقيبة يد متوسطة الحجم فخامة وثمينة بنفس اللون أيضا.

أما من الناحية الجمالية، بدت جورجينا بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.