وول ستريت: طحنون بن زايد يستثمر في مشروع ترمب للعملات المشفرة



وقّع أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي صفقة سرية مع عائلة ترمب لشراء حصة في مشروعها للعملات المشفرة، وفقاً لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن وثائق للشركة وأشخاص مطلعين على الأمر.

بحسب الصحيفة، أبرم مبعوثو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان اتفاقاً مع إريك ترمب لشراء حصة نسبتها 49% في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial) مقابل 500 مليون دولار، وذلك قبل أربعة أيام من تنصيب دونالد ترمب في العام الماضي.

نفي لصلة ترمب بالصفقة الخليجية

قالت الصحيفة إن الدفعة الأولى بلغت 250 مليون دولار، وجرى توجيه 187 مليون دولار منها إلى كيانات تابعة لعائلة ترمب. وكان من المقرر أن يذهب ما لا يقل عن 31 مليون دولار إلى كيانات مرتبطة بعائلة ستيف ويتكوف، الشريك المؤسس لشركة "وورلد ليبرتي" والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط.

كما حصل كيان مرتبط بالمؤسسين الآخرين لشركة العملات المشفرة، زاك فولكمان وتشيس هيرو، على 31 مليون دولار أخرى، بحسب "وول ستريت جورنال".