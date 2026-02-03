وول ستريت: طحنون بن زايد يستثمر في مشروع ترمب للعملات المشفرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
البرهان: نبارك لشعب السودان فك حصار كادوقلي.. وسنصل إلى دارفور
حماس: ما تعرّض له العائدون لقطاع غزة يُشكّل سلوكًا فاشيًا وإرهابًا منظّمًا
ذراعها مكسور.. النائبة سجى عمر هندي تشارك في الجلسة العامة بعد إصابتها في حادث سير
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وقّع أحد أفراد العائلة الحاكمة في أبوظبي صفقة سرية مع عائلة ترمب لشراء حصة في مشروعها للعملات المشفرة، وفقاً لما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلاً عن وثائق للشركة وأشخاص مطلعين على الأمر.

بحسب الصحيفة، أبرم مبعوثو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان اتفاقاً مع إريك ترمب لشراء حصة نسبتها 49% في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال" (World Liberty Financial) مقابل 500 مليون دولار، وذلك قبل أربعة أيام من تنصيب دونالد ترمب في العام الماضي.

نفي لصلة ترمب بالصفقة الخليجية

قالت الصحيفة إن الدفعة الأولى بلغت 250 مليون دولار، وجرى توجيه 187 مليون دولار منها إلى كيانات تابعة لعائلة ترمب. وكان من المقرر أن يذهب ما لا يقل عن 31 مليون دولار إلى كيانات مرتبطة بعائلة ستيف ويتكوف، الشريك المؤسس لشركة "وورلد ليبرتي" والمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط.

كما حصل كيان مرتبط بالمؤسسين الآخرين لشركة العملات المشفرة، زاك فولكمان وتشيس هيرو، على 31 مليون دولار أخرى، بحسب "وول ستريت جورنال".

