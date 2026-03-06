أيتن عامر تخطف الأنظار بالكاچوال

حرصت الفنانة أيتن عامر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستحرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة أيتن عامر



تألقت أيتن عامر في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ظهرت مرتدية بنطلون چينز فاتح مع توب باللون الأبيض ونسقت معهما بليزر باللون البرتقالي.



انتعلت أيتن عامر حذاء باللون الأبيض، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية التي منحتها إطلالة متكاملة ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت أيتن عامر بخصلات شعرها البني المنسدلة ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.