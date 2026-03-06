بإطلالة تشبه بتلات الورد.. هدى الإتربي تتألق في أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة هدى الإتربي في أحدث جلسة تصوير خضعت لها لصالح مجلة ECLAT Magazine، حيث خطفت الأنظار بإطلالة أنثوية مميزة بفستان مبتكر يحاكي شكل الوردة، ما أضفى على الصور طابعًا فنيًا لافتًا.



وظهرت هدى الإتربي بفستان بتصميم غير تقليدي، جاء بتفاصيل منسابة وطبقات متداخلة تشبه بتلات الورود، ما منح الإطلالة لمسة رومانسية راقية عكست أناقتها المعتادة.

واعتمدت تسريحة شعر بسيطة ومكياجًا هادئًا أبرز ملامحها الطبيعية، ليكمل تناغم الإطلالة بالكامل.



وجاءت جلسة التصوير بطابع فني يجمع بين الأناقة والجرأة في التصميم، حيث ركزت العدسات على إبراز تفاصيل الفستان المميز الذي صُمم بطريقة تحاكي جمال الورود وتبرز الجانب الأنثوي للفنانة.



وتفاعل الجمهور مع الصور فور نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المتابعون بإطلالة هدى الإتربي الأنيقة واختيارها لتصميم مختلف وجذاب يعكس ذوقها في عالم الموضة.