1.6 مليار دولار.. صندوق النقد الدولي يبدأ المراجعة السابعة لبرنامج تمويل مصر

بدأ صندوق النقد الدولي المراجعة السابعة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي الأسبوع الجاري في زيارة تستمر أسبوعين، بحسب ما نقله "الشرق بلومبرج" عن مسئولين حكوميين.



و تأتي المراجعة السابعة, في إطار برنامج البلاد الموقع مع صندوق النقد، بعدما وافق مطلع فبراير الماضي، على صرف الشريحتين الخامسة والسادسة بقيمة 2.3 مليار دولار. ويمول صندوق النقد الدولي حالياً برنامج التسهيل الممدد لصالح مصر بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب قرض آخر بقيمة 1.3 مليار دولار ضمن برنامج المرونة والاستدامة.

و أفادت "الشرق" إن بعثة صندوق النقد الدولي بدأت مراجعتها السابعة لبرنامج مصر منذ يوم الاثنين على أن تستمر الزيارة أسبوعين، البداية كانت باجتماعات مع البنك المركزي، وأمس مع مجلس الوزراء واليوم في وزارة المالية، بحسب مسئول حكومي.

نهاية مارس الماضي، أعلن الصندوق الجدول الزمني للمراجعتين السابعة والثامنة في برنامج التسهيل الممدد مع مصر، وكذلك المراجعتين الثانية والثالثة من برنامج المرونة والاستدامة، تمهيداً لصرف 3.3 مليار دولار لمصر على شريحتين.