الملك تشارلز يجدد دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين

أكد الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين باعتباره المسار الأساسي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشددًا على أهمية الدفع نحو تسوية سياسية تضمن الاستقرار في المنطقة.

كما أشار الملك تشارلز إلى أن الحكومة البريطانية تتجه لاتخاذ خطوات تشريعية جديدة لمواجهة ما وصفه بالتهديدات المتزايدة الصادرة عن الكيانات الأجنبية ووكلائها، في إطار تعزيز الأمن القومي وحماية المصالح البريطانية.

وفي سياق متصل، أوضح أن الحكومة ستواصل العمل على تعزيز العلاقات والتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بما يسهم في دعم الشراكات المشتركة وتوسيع مجالات التنسيق بين الجانبين.

