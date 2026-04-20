مستشار بالمفوضية الأوروبية: تعليق مدريد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل ضمن جهود أوسع لدعم حل الدولتين

أوضح الدكتور محي الدين الشحيمي، المستشار بالمفوضية الأوروبية، أن التحرك الإسباني داخل الاتحاد الأوروبي تجاه إسرائيل يأتي في سياق تراكمي لمواقف مدريد، خاصة بعد تطورات الأوضاع في غزة ولبنان، مشيرًا إلى أنه يعكس تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية الأوروبية.

وأشار الشحيمي، خلال مداخلة عبر شاشة "القاهرة الإخبارية" مع الإعلامية روان علي، إلى أن المبادرة الإسبانية، بما في ذلك الاعتراف بفلسطين، تندرج ضمن جهود أوسع لدعم حل الدولتين، تقودها أطراف أوروبية بالتنسيق مع شركاء دوليين، مؤكدًا أن هذا الملف لا يزال محل انقسام داخل الاتحاد بين دول الشمال والجنوب.

وأضاف أن طرح مراجعة أو تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل يمثل تحولًا نحو استخدام أدوات اقتصادية مؤثرة، رغم تعقيداته، نظرًا لكون إسرائيل شريكًا تجاريًا مهمًا لأوروبا، في إطار اتفاقية ممتدة منذ تسعينيات القرن الماضي وتمنح مزايا واسعة في الوصول إلى الأسواق الأوروبية.