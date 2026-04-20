الأكاديمية الطبية العسكرية تفتح باب التسجيل فى عدد من الدبلومات المهنية

أعلنت الأكاديمية الطبية العسكرية عن فتح باب التسجيل فى الدبلومات المهنية الآتية:

1- دبلومة السكتة الدماغية والقسطرة التداخلية للأوعية الدموية والعصبية (للأطباء البشريين) الحاصلين على ماجستير أمراض المخ والأعصاب neurology.

2- دبلومة إدارة الجودة والإعتماد بالإشتراك مع الهيئة العامة للإعتماد والرقابة الصحية GAHAR (لجميع مقدمى الخدمة الصحية) .

3- دبلومة جودة المعامل الطبية (للأطباء البشريين والصيادلة) .

4- دبلومة الإدارة بالمؤسسات الصحية (لجميع مقدمى الخدمة الصحية) .

5- دبلومة علاج الألم (للأطباءالبشريين ) .

6- دبلومة الأبحاث الإكلينيكية (لجميع مقدمى الخدمة الصحية ).

7- دبلومة التغذية بالمؤسسات الطبية (للأطباء البشريين والصيادلة والعلاج الطبيعى) .

8- دبلومة إدارة مكافحة العدوى (لجميع مقدمى الخدمة الصحية) .

على أن يكون التسجيل بمقر الأكاديمية الطبية العسكرية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 26 / 4 / 2026 ولمدة شهر حتى إكتمال العدد المطلوب .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بالمستوى العلمى وتدريب وتأهيل مقدمى الخدمة الصحية بالتخصصات الطبية المختلفة.