ترامب يهدد : قصف عنيف وغير مسبوق على إيران حال فشل التوصل إلى اتفاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بتنفيذ قصف واسع بمزيد من القنابل حال فشل التوصل إلى اتفاق، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مساء اليوم الإثنين، إن نائبه جيه دى فانس، والوفد الأمريكى المشارك فى محادثات السلام هنا مع إيران فى طريقهم إلى باكستان ومن المتوقع أن يصلوا فى غضون ساعات.

وأضاف «ترامب»، فى مقابلة مع صحيفة «نيويورك بوست»، أنه مستعد للقاء كبار القادة الإيرانيين إذا تم التوصل إلى انفراجة.

وذكر الرئيس الأمريكى، متجاهلاً الشكوك حول إمكانية انهيار المفاوضات: «من المفترض أن نجرى المحادثات، لذا أفترض فى هذه المرحلة أن لا أحد يمزح».