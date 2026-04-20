الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وفد ألماني في إنشاص.. قمة بحثية لتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

وفاء نور الدين

 استقبلت هيئة الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، وفدًا ألمانيًا رفيع المستوى من السفارة الألمانية بالقاهرة وعدد من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والبحثية الألمانية، بمقر الهيئة في إنشاص، تحت رعاية  الدكتور عمرو الحاج، رئيس الهيئة، والدكتور نادر عبد الحليم، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية.


وترأست الوفد هنا برانت، المستشارة العلمية ورئيسة المراسم بالسفارة الألمانية بالقاهرة، ورافقتها السيدة مها ويصا، مساعدة رئيس القسم العلمي والثقافي بالسفارة الألمانية بالقاهرة، إلى جانب وفدٍ مرافق ضم هدى المحجوب، مديرة مكتب جامعة برلين الحرة بالقاهرة، و إيرينا الخرزاتي، مديرة مكتب جامعة ماربورج بالقاهرة، كما شاركت  مرام محمود، منسقة التعليم العالي وتسويق البحوث بالمكتب الإقليمي للهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالقاهرة.

جولة ميدانية داخل منشآت الهيئة:

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل منشآت الهيئة، تم خلالها استعراض أبرز الأنشطة البحثية والتطبيقات السلمية للطاقة الذرية في مختلف المجالات، إضافة إلى عقد اجتماع موسع لمناقشة سبل تعزيز التعاون العلمي بين الجانبين المصري والألماني، خاصة في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم وتفعيل أوجه التعاون العلمي المشترك مع عدد من الجهات والمؤسسات البحثية الألمانية، بما يسهم في تعزيز الشراكات البحثية وتوسيع فرص التمويل من خلال البرامج التي يقدمها الجانب الألماني، فضلًا عن دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ويعكس استقبال هذا الوفد رفيع المستوى حرص هيئة الطاقة الذرية على توطيد علاقاتها الدولية والانفتاح على التجارب العالمية المتميزة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

هيئة الطاقة الذرية الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية إنشاص السفارة الألمانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال 2026

موعد إجازة عيد العمال 2026.. هل يتم ترحيلها بدلًا من الجمعة؟

الأرصاد

فصل التقلبات الجوية.. الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة تبدأ الساعة 4 فجرًا

البانيه

سعر البانيه يفاجئ المستهلكين اليوم الإثنين 20 أبريل 2026

اجازة 25 أبريل

السبت أم الخميس؟..موعد إجازة 25 أبريل 2026

سعر الذهب

600 جنيه تراجعاً عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

التوقيت الصيفي 2026

قدم ساعتك 60 دقيقة إلى 1 صباحا.. موعد التوقيت الصيفي 2026 رسميًا

وزير التربية والتعليم

10 قرارات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 بالمدارس

إمام عاشور

بـ آية قرآنية.. إمام عاشور يثير الجدل عبر انستجرام

ترشيحاتنا

Huawei Pura X Max

مواصفات وسعر Huawei Pura X Max رسمياً.. عملاق هواوي يتحدى الجميع

انفينيتي QX55 موديل 2026

سعر ومواصفات انفينيتي QX55 موديل 2026 في السعودية

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا .. هونر تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة | إليك مواصفاتها وبسرعة شحن طلقة إليك أحدث باور بانك بأعلى إمكانيات في 2026

مع غزو الذباب .. كيف تمنعه من دخول منزلك بدون وصفات ولا مبيدات

غزو الذباب يضرب القاهرة .. اللاصق القاتل يخلصك منه نهائيا ويشل حركته

لاصق الذباب
لاصق الذباب
لاصق الذباب

من أعلى الأصوات.. فرح الزاهد تعرض تجربة إنسانية في مهرجان أسوان

فرح الزاهد
فرح الزاهد
فرح الزاهد

عمرو عاطف : حورية فرغلي تقدم استعراضات كثيرة في سندريلا رادوبي

مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية
مسرحية سندريلا المصرية

ابنة علي الحجار

بيطلب تبرعات على رقمي.. ابنة علي الحجار تحذر من انتحال شخصيتها

شبيه أفيخاي أدرعي

أمه طردته والناس بتخاف منه.. شبيه أفيخاي أدرعي يرعب المواطنين في لبنان

أغنية سطلانة Malcolm in the Middle

أغنية سطلانة تتصدر التريند بعد ظهورها في مسلسل أميركي

خطف رضيعة الحسين

5000 كاميرا و13 وسيلة هروب.. كشف لغز خــطـ.ـف رضيعة الحسين

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : مصر العظيمة .. قوة التوازن وصوت الحكمة في زمن الأزمات العالمية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هرمز.. المضيق الحائر بين الفتح والإغلاق

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الإقامة المنفردة للنساء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: علام

