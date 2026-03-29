ريهام حجاج تتألق في أحدث ظهور عبر انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة ريهام حجاج متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

ريهام حجاج

وظهرت ريهام حجاج في الصورة بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعهيا وتفاعلوا معاها بوضع القلوب الحمراء.

علقت الفنانة ريهام حجاج علي الأعمال الفنية هذا الموسم الرمضاني 2026، بعد نشوب العديد من المنازعات بشأن المسلسلات الأكثر مشاهدة.

ريهام حجاج

وكتبت ريهام حجاج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"في حاجات كدا ربنا خلقها مافيهاش صح وغلط أو حلو و وحش، يعني الشعر الأسود مش أحلى من البني و لا التفاح أحلى من العنب، من الحاجات دي الفن.

وأكملت :" كل الفن حلو،حلو في عيون الشخص إللي ذوقه و فكره و تربيته و سنه و خبراته تتناسب مع العمل الفني إللي بيختاره…عشان كدا لازم يكون فيه كل الأنواع و الأذواق و الألوان لإننا كلنا مختلفين و مش مدركين اننا مختلفين و لا محترمين أختلافاتنا للأسف مع إن ربنا خلق 8 مليار بني آدم كل واحد فيهم ببصمة مختلفة تماما عن التاني.

موسم رمضاني جميل مليان أعمال فنية متنوعة اتفرجت علي بعض منها واستمتعت بيها جدا، اتفرجت علي المناسب لذوقي واحترمت كل الأعمال إللي مش ذوقي ومقدرة تعبهم.

كل سنة وأنتم طيبين وعاش الفن الممتع بجميع أشكاله".

وأشاد المؤلف أيمن سلامة بالنجمة ريهام حجاج وذلك بعد نجاح مسلسلها توابع الذي عُرض في رمضان الحالي 2026، مؤكّدًا أنها فنانة موهوبة، وتمتلك قدرات كبيرة في الأداء.

وأضاف أيمن سلامة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «إحنا لبعض»، مع الإعلامية نهال طايل عبر فضائية صدى البلد 2، أن هناك وجود الكثير من الأشياء الفنية المشتركة بينه وبين النجمة ريهام حجاج، حيث تتميز بالاجتهاد والقدرة على تقديم أدوار متنوعة تحقق نجاحًا لدى الجمهور.

وقال أيمن سلامة إن الدراما المصرية شهدت هذا العام حالة من التنوع والثراء في الموضوعات والأعمال المقدمة، مع التركيز على قضايا اجتماعية وإنسانية وترفيهية، ما يعكس قدرة الصناعة على تقديم محتوى يناسب جميع الأذواق.

وأوضح أيمن سلامة، أن مصر استطاعت تقديم أعمالها في مختلف الدول العربية الشقيقة، وهو ما يعكس مدى انتشار الدراما المصرية وتأثيرها الإيجابي على المشاهد العربي.

وأكد أيمن سلامة أن هذا التنوع يعود جزئيًا إلى الجهود التي تبذلها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والتي تدعم تقديم محتوى متنوع يعالج قضايا مختلفة تهم المجتمع، ويساهم في إثراء الموسم الدرامي بجودة عالية وأعمال متنوعة تناسب الجمهور.