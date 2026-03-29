وزير الرياضة يهنئ أبطال مصر للجودو بعد 3 ميداليات كأس أفريقيا المفتوحة بالسنغال

هنأ وزير الشباب والرياضة الاتحاد المصري للجودو، برئاسة محمد مطيع، وأبطال مصر، بعد تألقهم اللافت في منافسات كأس أفريقيا المفتوحة المقامة في السنغال، وتحقيقهم نتائج مميزة تعكس قوة وتطور الرياضة المصرية على المستوى القاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه النتائج المميزة تعكس حجم العمل المبذول لتطوير مستوى اللاعبين والمنتخبات الوطنية، مشيدًا بروح الإصرار والعزيمة التي ظهر بها الأبطال.

كما أكد استمرار دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم مصر عاليًا في مختلف المحافل القارية والدولية.

ونجح البطل علي الرملي في حصد الميدالية الذهبية بعد أداء قوي، اكتسح خلاله بساط المنافسة، ليحجز مكانه بجدارة في الطريق نحو التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “دكار 2026”.

فيما تألقت البطلة داليدا الغرباوي ونجحت في التتويج بالميدالية الذهبية، بعد سيطرة كاملة على منافساتها، مؤكدة جدارتها واستحقاقها للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية للشباب “دكار 2026”.

في السياق ذاته، حققت اللاعبة ياسمين محمد الميدالية الفضية، بعد أداء متميز فرضت من خلاله حضورها على بساط المنافسة، لتؤكد هي الأخرى جاهزيتها للمنافسة في الطريق نحو أولمبياد الشباب “دكار 2026”.