وزير الرياضة يهنئ شريف القماطي بفوزه برئاسة الاتحاد العربي للتجديف

هنأ وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ،اللواء شريف القماطي، رئيس الاتحاد المصري للتجديف، بمناسبة فوزه بمنصب رئيس الاتحاد العربي للتجديف، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الكوادر المصرية وقدرتها على قيادة المنظومة الرياضية العربية نحو مزيد من التطور.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن فوز شريف القماطي برئاسة الاتحاد العربي للتجديف يمثل إضافة قوية للرياضة المصرية والعربية، ويعكس ثقة الاتحادات العربية في الكفاءات المصرية، مشددًا على تقديم كامل الدعم له خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تطوير اللعبة ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين العربي والدولي.

وجاء فوز اللواء شريف القماطي خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد العربي للتجديف،

وفاز القماطي برئاسة الاتحاد العربي للتجديف بالتزكية، كونه المرشح الوحيد على المنصب، في ظل ما يحظى به من دعم كامل من أعضاء الجمعية العمومية، تقديرًا لخبراته الإدارية ودوره البارز في تطوير رياضة التجديف.