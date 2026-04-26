رياضة

ديكلان رايس: لا نهتم بالضغوط.. وسنواصل القتال من أجل لقب الدوري

محمد بدران

أكد ديكلان رايس نجم ارسنال الإنجليزي أن فريقه يعرف جيدًا ما يحتاجه من أجل المنافسة على لقب الدوري، مشيرًا إلى أن اللاعبين تحدثوا عقب مباراة مانشستر سيتي الماضية واتفقوا على ضرورة الفوز في خمس مباريات لحسم اللقب.

وأوضح رايسز في تصريحات تلفزيونية "أن الفريق حقق الانتصار في المباراة الأولى، ولم يتبق سوى أربع مواجهات يجب الفوز بها لمواصلة المشوار نحو التتويج.

وأضاف أن اللاعبين مطالبون بتجاهل ضغط الجماهير والضجيج المحيط بالمنافسة، مؤكدًا أن الوصول إلى هذه المرحلة جاء بفضل العمل والاجتهاد، وأن الأهم الآن هو الثقة في القدرة على الفوز والاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية.

استعاد أرسنال صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما تغلب على نيوكاسل يونايتد بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 34 على ملعب الإمارات.

وجاء هذا الفوز ليُنهي سلسلة النتائج السلبية لأرسنال، بعد خسارتين متتاليتين أمام بورنموث ومانشستر سيتي، بينما واصل نيوكاسل تراجعه للمباراة الثالثة تواليًا دون تحقيق أي انتصار.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 73 نقطة في صدارة الترتيب بشكل مؤقت، في انتظار ما ستسفر عنه مباريات مانشستر سيتي المؤجلة، في حين توقف رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة بالمركز الرابع عشر.

