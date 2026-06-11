3 نجوم سوبر.. أوراق رابحة في جنوب إفريقيا أمام المكسيك

يستعد منتخب جنوب إفريقيا لخوض مباراة افتتاح بطولة كأس العالم 2026 أمام المكسيك اليوم في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويسعى منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة رغم صعوبة المباراة أمام صاحب الأرض والتنظيم.

ويتسلح منتخب جنوب إفريقيا بعدد من النجوم في صفوف الفريق لحسم المباراة لصالحه.

ابرز أسلحة منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك

تيبوهو موكوينا

ويعول منتخب جنوب إفريقيا على نجم خط الوسط تيبوهو موكوينا لاعب صن دوانز والذي قادر على ربط الخطوط ببعضها وتقديم أداء متواز بين الدفاع والهجوم والمساعدة في بناء الجمة بجانب تميزه الشديد في الكرات الثابتة

ويضيف موكوينا ميزة أخرى بجانب دوره التكتيكي في نصف الملعب لكنه قادر على مباغتت المنافس بتسديداته الصاروخية بعيدة المدى

رونين ويليامز

حارس مرمى صن دوانز صمام الأمان الحقيقي للبافانا بافانا ويعد قائد وملهم داخل الملعب وقادر على الحفاظ على مرماه خالي من الأهداف والتصدى لركلات الترجيح

ويليامز يعد حارس قائد ويوجه خط الدفاع بشكل مستمر ويستطيع بناء اللعب من الخلف والخروج بالكرة بأفضل شكل ممكن

لايل فوستر

مهاجم بيرنلي فوستر الذي يعد أخط لاعبي جنوب إفريقيا وصاحب قوة بدنية عالية وخبرات أوروبية كبيرة

ويعد فوستر اللاعب الذي يبنى عليه الهجوم سواء كمحطة استلام الكرات أو توزيعها للقادمين من الخلف أو كإنهاء على المرمى أو استغلال الهجمات المرتدة

ويظهر مع النجوم الكبار مواهب شابة مثل موفوكينج لاعب أورلاندو ييراتس ولوندي ماهلا مهاجم فريق ريتاردز وسياندا ندولفو جناح جولدن أروز

