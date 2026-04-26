خطة اتحاد الكرة لتخفيض عدد المحترفين في الدوري المصري

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن خطة اتحاد الكرة لتقليص عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: هناك نقاش في ملف اللاعبين الأجانب في مصر وهناك قرارات ستغيير بشكل كبير في شكل الاحتراف والتحرك سيكو تدرجي.

وأوضح : اتحاد الكرة سيوافق على قيد 5 لاعبين أجانب لكل فريق في الدوري المصري لكن مع وجود خطة لتقليص العدد في المستقبل بشكل تدريجي.

وواصل : هناك 3 لاعبين أجانب تحت السن وسيكون القرار بأن يكونوا أثنين فقط بدون إضافة لاعب جديد للقائمة خلال الموسم الجديد على أن يتم إلغائها في المواسم المقبلة

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : سيتم تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الفريق الأول ليتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري خلال الموسم المقبلة.