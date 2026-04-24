وليد عبداللطيف ينتقد بيان اتحاد الكرة: ما معنى الدور الوطني للأهلي؟

أبدى وليد صلاح عبداللطيف، لاعب الزمالك السابق، استغرابه من البيان الذي أصدره الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم، متسائلًا عن الهدف الحقيقي من صدوره والجهة التي كان موجهاً إليها، مؤكدًا أن بعض ما ورد فيه أثار علامات استفهام عديدة.

وأوضح وليد عبداللطيف عبر برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي إيهاب الكومي على قناة صدى البلد: "مش فاهم إيه معنى كلمة الدور الوطني للأهلي، ما هو تعريف هذا الدور تحديدًا؟ ولماذا تمت الإشارة إليه في هذا السياق"..

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن مثل هذه العبارات تزيد من الجدل داخل الوسط الرياضي، مطالبًا بأن تكون بيانات الاتحاد أكثر وضوحًا ، مشددا :" مش فاهم إيه الغرض من البيان ؟".