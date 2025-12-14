ضبط حلاوة طحينية وسكر ناقص الوزن وبنزين مُجمع خلال حملات تموينية بالأقصر

واصلت الأجهزة التموينية بمركز إسنا جنوب الاقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخازن في إطار حماية حقوق المواطنين والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار وضمان تداول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات

وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وتكليفات القيادات التنفيذية بمديرية التموين بتشديد الرقابة وضبط المخالفات التموينية بكافة صورها

وأسفرت جهود إدارة تموين إسنا بقيادة أحمد طه مدير الإدارة عن ضبط ٥٠ كرتونة حلاوة طحينية بكل كرتونة ٣٦ قطعة بإجمالي ١٨٠٠ قطعة بدون أي أوراق أو مستندات تثبت مصدرها ما يمثل مخالفة جسيمة تهدد سلامة المستهلك

كما تم ضبط ٢٥ لفة سكر بكل لفة ١٠ أكياس ناقصة الوزن بإجمالي كمية تقدر بربع طن في محاولة للتلاعب بالكميات وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون

وفي سياق متصل نجحت الحملة في ضبط ١٢٥ لتر بنزين ٨٠ تم تجميعها بقصد تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

واستكمالًا للجهود الرقابية تم تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للجمهور بما يخالف الضوابط التموينية

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتصرف