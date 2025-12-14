قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور
المدارس تناشد الطلاب بسرعة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2026 قبل نهاية الأسبوع
عقب ارتفاعه.. أسعار الذهب الآن في مصر
غلاف جوي يتحدى المستحيل.. اكتشاف مذهل لكوكب صخري فائق الحرارة
وزارة التموين تنفي وجود أزمة في توافر زيوت الطعام ببعض المحافظات
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصر
السفارة الأمريكية تحتفل بالذكرى العاشرة لبرنامج إعداد المعلّمين في اللغة الإنجليزية
حرب وأوبئة ومجاعة..أزمة ثلاثية طاحنة تضرب الشعب السوداني
من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا
جنايات شبرا الخيمة تواصل نظر استئناف حكم "طفل الدارك ويب"
الصور الأولى.. اندلاع حريق في منزل بمركز ساحل سليم بأسيوط
متعوّدين … إيمي سمير غانم تعلّق على قصة انفصال دنيا ورامي رضوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط حلاوة طحينية وسكر ناقص الوزن وبنزين مُجمع خلال حملات تموينية بالأقصر

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر
شمس يونس

واصلت الأجهزة التموينية بمركز إسنا جنوب الاقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق ومحطات الوقود والمخازن في إطار حماية حقوق المواطنين والتصدي لمحاولات الغش والاحتكار وضمان تداول سلع آمنة ومطابقة للمواصفات

وجاءت الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية وتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر وتكليفات القيادات التنفيذية بمديرية التموين بتشديد الرقابة وضبط المخالفات التموينية بكافة صورها

وأسفرت جهود إدارة تموين إسنا بقيادة أحمد طه مدير الإدارة عن ضبط ٥٠ كرتونة حلاوة طحينية بكل كرتونة ٣٦ قطعة بإجمالي ١٨٠٠ قطعة بدون أي أوراق أو مستندات تثبت مصدرها ما يمثل مخالفة جسيمة تهدد سلامة المستهلك

كما تم ضبط ٢٥ لفة سكر بكل لفة ١٠ أكياس ناقصة الوزن بإجمالي كمية تقدر بربع طن في محاولة للتلاعب بالكميات وبيعها للمواطنين بالمخالفة للقانون

وفي سياق متصل نجحت الحملة في ضبط ١٢٥ لتر بنزين ٨٠ تم تجميعها بقصد تهريبها وبيعها في السوق السوداء بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية

واستكمالًا للجهود الرقابية تم تحرير ٨ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للجمهور بما يخالف الضوابط التموينية

وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة للتصرف

الاقصر اخبار الاقصر تموين الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

عروس المنوفية

جناية إجهاض | محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف مفاجآت صادمة

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد ظهور نتيجة كلية الشرطة 2025

أحمد السقا

أحمد السقا: زعلان إني جبت لـ محمد صلاح «الشتيمة».. وتعرّضت للإهانة أنا وأسرتي

محمد صلاح

أول رد فعل من محمد صلاح بعد هتاف جمهور ليفربول عقب مباراة برايتون

جليلة محمود

فيروس جديد والوضع حرج .. نجل جليلة محمود يكشف تفاصيل حالتها الصحية | خاص

جليلة محمود وعمرو محمد علي

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

ترشيحاتنا

الشيخ عبد الله الثقافي البلنوري

عميد كلية أصول الدين بجامعة مركز يشارك في مؤتمر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي

غض البصر

لما أمرنا الله بغض البصر ولم يأمرنا بغض النظر؟

مفتي الجمهورية

دار الإفتاء تطلق «ميثاق الفتوى والكرامة الإنسانية» في الندوة الدولية الثانية.. الاثنين

بالصور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025.. صور

انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

ضبط 25 ألف لتر سولار مدعم و120 طن أسمدة زراعية غير صالحة ببلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

نجوم الفن بين المستشفى والمنزل | تفاصيل حرجة عن الحالة الصحية لأبرز الفنانين 4 منهم على فراش المرض

جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي
جليلة محمود وعمرو محمد علي

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

فيديو

افراح النجوم

من ابنة هنيدي لـ دارين حداد.. أفراح النجوم حديث السوشيال ميديا

ازمة نقابة الموسيقيين

بسبب 5 كيلو لحم.. كواليس أزمة نقابة الموسيقين مع الموسيقار عاطف إمام

صلاح في السعودية!

محمد صلاح في جدة.. هل تقترب خطوة الدوري السعودي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد