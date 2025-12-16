الدواء: وضع تنبؤ مبكر لأي نقص محتمل في المستحضرات العلاجية

أكد يس رجائي مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة تضع ملف التحول الرقمي ضمن أولوياتها ونهتم بالتتبع الدوائي والتعريف الرقمي لكل عبوة دوائية.

وقال رجائي في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" نستهدف ضبط الاسواق ووصول الدواء للمريض بشكل آمن وبفعالية".

وتابع :"نستهدف وضع رؤية كاملة لكل سلالسل الإمداد وتنبؤ مبكر لأي نقص محتمل في الأدوية".



وأكمل يس رجائي :" مشروع دوانا أحد مشروعات التحول الرقمي في الهيئة ويربط فروع الهيئة مع الصيدليات التي تعمل في السوق الدوائي وصرف الادوية المؤثرة على الحالة النفسية ".



ولفت يس رجائي :" لدينا مشروع التسجيل الالكتروني والدفع الالكتروني ومنظومة ممكينة لتراخيص الصيدليات ".

