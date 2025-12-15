قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أضخم تطوير| إصلاح مناهج الانجليزي والعربي والدراسات الإجتماعية من رياض الأطفال للثانوي
الخارجية الروسية: ندعم فنزويلا في ظل تعرضها لضغوط سياسية وتهديدات عسكرية أمريكية
وفاة 3 شباب اختناقا داخل شقة بالعاشر من رمضان.. وشهود عيان لـ “صدى البلد”: شاهدنا الضحايا ينزفون من أنفهم
16 إجراء جديدا.. خارطة طريق وزير التربية والتعليم لعام 2026
إقبال كثيف للمصريين في الرياض على التصويت بجولة الإعادة بانتخابات النواب
الأرصاد: صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب وسقوط أمطار
دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا
بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني
إطلاق دبلوم تدريب قبل الخدمة لمدة عام ونظام وطني لإصدار التراخيص للمعلمين
صلاح ونجم الزمالك ينافسان بترشيحات جوائز ذا بيست 2025
لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي أسقط قنبلة قوية خلال عملية لليونيفيل
للتخفيف عن المواطنين.. الإسكان تعلن تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار في أسعار الدواجن والطيور.. والبيض يحافظ على توازنه

دواجن
دواجن
ولاء عبد الكريم

شهدت أسواق الدواجن والطيور في مصر اليوم الاثنين 15 ديسمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع فروق طفيفة بين أسعار المزرعة وسوق التجزئة، بينما استمرت أسعار البيض عند مستوياتها القريبة من الأمس دون تغييرات كبيرة.

أسعار الدواجن...

الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة: من 60 إلى 61 جنيهًا للكيلو

الفراخ البيضاء للمستهلك: من 70 إلى 71 جنيهًا للكيلو

الفراخ الساسو في البورصة: من 98 إلى 103 جنيهات للكيلو

الفراخ الساسو للمستهلك: من 108 إلى 109 جنيهات للكيلو

الفراخ البلدي في البورصة: من 119 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الفراخ البلدي للمستهلك: من 129 إلى 130 جنيهًا للكيلو


أسعار الأجزاء (التجزئة)...

البانية: من 180 إلى 200 جنيهًا للكيلو

الوراك: من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو

الصدور: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأجنحة: من 65 إلى 72 جنيهًا للكيلو

الهياكل: من 35 إلى 40 جنيهًا للكيلو


أسعار الطيور الأخرى...

البط المزرعة: من 80 إلى 90 جنيهًا للكيلو

البط المسكوفي: من 95 إلى 110 جنيهات للكيلو

الأرانب: من 95 إلى 105 جنيهات للكيلو

الرومي: من 95 إلى 120 جنيهًا للكيلو

الحمام (الزوج): من 120 إلى 150 جنيهًا

السمان (الزوج): من 30 إلى 40 جنيهًا


أسعار الكتاكيت...

الكتكوت الأبيض شركات: من 25 إلى 33 جنيهًا

الكتكوت الأبيض قطعان: من 20 إلى 20.50 جنيهًا

الكتكوت الساسو بيور: من 21 إلى 22 جنيهًا

الكتكوت الساسو عادي: من 19 إلى 20 جنيهًا


أسعار البيض..

البيض الأبيض جملة: من 142 إلى 144 جنيهًا للكرتونة

البيض الأحمر جملة: من 145 إلى 150 جنيهًا للكرتونة

البيض البلدي جملة: من 135 إلى 142 جنيهًا للكرتونة


تشير حركة السوق إلى أن الأسعار تحافظ على توازنها مدعومة بتوافر المعروض وزيادة الإنتاج المحلي، بينما يظل فارق السعر بين المزرعة والتجزئة قائمًا نتيجة تكاليف النقل والتوزيع.

ويتوقع تجار الدواجن استمرار حالة الاستقرار خلال الأيام المقبلة، مع إمكانية تسجيل تراجعات طفيفة في بعض الأنواع إذا استقرت أسعار الأعلاف وانخفضت تكلفة التشغيل للمربين.

دواجن توزيع مزارع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خسائر بشرية وتعطيل الحياة اليومية.. طقس عاصف يضرب عدة دول عربية

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 15-12-2025 في مصر

أسعار الدواجن

تراجع جديد للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط

هل يجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية فقط؟.. الإفتاء توضح

أرشيفية

الشرطة الأسترالية: أب وابنه وراء هجوم بوندي الدامي في سيدني

أرض أكتوبر

لا يفوتك.. أول رد من وزارة الرياضة بعد بيان النيابة العامة بسحب أرض الزمالك

أرض أكتوبر

مفاجآت قانونية في ملف أرض الزمالك بأكتوبر

اشرف روقا

روقا عن معاناة الزمالك: كنا بنلم ازايز الميه في الفندق عشان مفيش فلوس

ترشيحاتنا

محمد صابر عرب

رئيس الأوبرا ينعى صابر عرب: دعم الفنون والتراث خلال مسيرته الفكرية

نبيل الحلفاوي

فى ذكرى رحيله الأولى.. نبيل الحلفاوي عاشق الرياضة وأسرار اللحظات الأخيرة من حياته

جائزة ساويرس الثقافية

جائزة ساويرس الثقافية تكشف عن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

بالصور

دعم مالي كبير لــ أحمد الأحمد بطل واقعة بوندي في أستراليا

أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي
أحمد الأحمد، الذي تم التعرف عليه على مواقع التواصل الاجتماعي

سفارة البحرين بالقاهرة تحتفل بأعياد المملكة الوطنية| صور

من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة
من احتفالات السفارة البحرينية بالقاهرة

أسعار الفراخ اليوم الإثنين 15 ديسمبر 2025

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 15 ديسمبر

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

فيديو

أحمد الأحمد

بطل أستراليا المسلم.. أحمد الأحمد تصدى لهجوم سيدني

المتهمين

الزباين واقفين طوابير.. القبض على تاجرى مخدرات بالجيزة

وفاة شقيقته إيمان إمام

الحزن يخيم على عائلة الزعيم.. وداعا إيمان إمام‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: رموز غابت عن سمائنا لكنها خالدة في وجدان الزمان

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ارتقاء وسط العواصف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 2

المزيد