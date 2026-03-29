لأول مرة منذ قرون.. سلطات الاحتلال تمنع قداس أحد الشعانين بكنيسة القيامة

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم 'الأحد" بطريرك اللاتين في القدس المحتلة الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، من الوصول إلى كنيسة القيامة لإقامة قداس أحد الشعانين، الذي يعلن بداية احتفالات عيد الفصح لدى المسيحيين وفق التقويم الغربي.

وبحسب مصادر، جاء القرار رغم ترتيبات مسبقة أعلنت عنها البطريركية لضمان وصول الموكب إلى البلدة القديمة، حيث كان من المقرر أن يترأس البطريرك القداس داخل الكنيسة.

من جهتها، اعتبرت محافظة القدس أن هذا الإجراء يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع القائم تاريخيًا في المدينة، إضافة إلى كونه تعديًا على حرية الوصول إلى أماكن العبادة، وقرارًا غير قانوني وغير مبرر.

وأكدت المحافظة في بيانها أن القدس، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، لا تخضع لسيادة إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، مشددة على أن أي إجراءات من هذا النوع تُعد باطلة وفقًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتشكل انتهاكًا لحقوق الشعب الفلسطيني وحرية العبادة.

وأشارت إلى أن هذا المنع يعكس، بحسب تعبيرها، سياسة ممنهجة تستهدف التضييق على حرية العبادة ومحاولة فرض سيطرة على إدارة المقدسات، بما يشمل استهدافًا متزامنًا للمقدسات الإسلامية والمسيحية، في تصعيد خطير يمس التعددية الدينية والتاريخية للمدينة.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط لوقف هذه الانتهاكات، وضمان حرية العبادة، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن القدس ستبقى بهويتها الدينية والتاريخية، وأن محاولات فرض واقع جديد بالقوة لن تنجح في تغيير معالمها أو طمس تاريخها.

