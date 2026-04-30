الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رابط التقديم في مسابقة 8000 معلم مساعد بالأزهر

بوابة الوظايف الحكومية
رشا عوني

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع (8000) معلم مساعد لغة عربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بمختلف المراحل التعليمية وعلى مستوى المحافظات

تأتي هذه المسابقة في إطار دعم المنظومة التعليمية بالأزهر الشريف وسد العجز في الكوادر التعليمية المتخصصة بما يضمن جودة العملية التعليمية.

 

رابط التقديم 

وأوضح الجهاز أن التقديم يبدأ اعتبارًا من 15 مايو 2026 ويستمر حتى 29 مايو 2026، على أن يتم التقديم إلكترونيًا عبر بوابة الوظائف الحكومية من هنــــا، باستخدام الرقم القومي.

موعد التقديم

وحدد الجهاز الفترة من 15 حتى 29 مايو 2026 موعداً لاستقبال طلبات المتقدمين، على أن يكون التقديم إلكترونياً حصرياً عبر بوابة الوظائف الحكومية باستخدام الرقم القومي. 

وأكد الإعلان ضرورة قيام المتقدمين بالاطلاع على الشروط والمؤهلات المطلوبة، إلى جانب المستندات الواجب إرفاقها أثناء التقديم، وذلك لضمان استيفاء كافة الضوابط المحددة قبل التقديم الإلكتروني.

ضوابط التقديم لمسابقة 8000 معلم 

وشدد الجهاز على أنه لن يُسمح بدخول الامتحان المقرر للمسابقة إلا بعد مراجعة أصول المستندات المقدمة، والتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا، بالإضافة إلى استيفاء جميع شروط الإعلان بشكل كامل.

ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لسد العجز في أعداد المعلمين ودعم قطاع المعاهد الأزهرية بالكوادر المؤهلة للعمل بالمراحل التعليمية المختلفة.

نظام مسابقات الوظائف الحكومية

وفي هذا السياق، تأتي هذه المسابقة في إطار تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، الذي ينظم آليات التوظيف داخل الجهاز الإداري للدولة، ويعتمد على مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص من خلال الإعلانات المركزية والاختبارات الموحدة.

ويقوم نظام مسابقات الوظائف الحكومية على إتاحة الفرصة لجميع المتقدمين المستوفين للشروط للتنافس بشكل عادل عبر اختبارات معيارية، يتم من خلالها اختيار الأكفأ لشغل الوظائف العامة، بما يضمن رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة في شغل الوظائف.

كما تنص ضوابط القانون على ضرورة الالتزام الكامل بالشروط المعلنة مسبقًا، وعدم السماح بأي استثناءات خارج الإطار القانوني، مع اعتماد آليات التحقق الإلكتروني من البيانات وربطها بالمستندات الرسمية لضمان الشفافية ودقة الاختيار.

