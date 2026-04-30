فتح باب التقديم لمسابقة التعاقد مع 8000 معلم مساعد لغة عربية بالأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن فتح باب التقديم في مسابقة للتعاقد مع عدد (8000) معلم مساعد مادة اللغة العربية للعمل بقطاع المعاهد الأزهرية، وذلك بمختلف المراحل التعليمية (الابتدائي – الإعدادي – الثانوي)، وفقًا للمحافظات المُعلن عنها على بوابة الوظائف الحكومية.

التقديم لوظائف معلم مساعد اللغة العربية

وأوضح الجهاز أن التقديم في المسابقة يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية:

https://jobs.caoa.gov.eg وذلك خلال الفترة من 15 حتى 29 مايو 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

وأضاف أن الإعلان يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط شغل الوظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة، فضلًا عن مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات والتدريبات المقررة في هذا الشأن.

ويؤكد الجهاز أنه سيتم مراجعة أصول المستندات الخاصة بالمتقدمين قبل دخولهم الامتحان، للتأكد من مطابقتها للبيانات المسجلة إلكترونيًا واستيفائها لشروط الإعلان، ولن يُسمح بدخول الامتحان إلا بعد اجتياز هذه المراجعة.