«التنظيم والإدارة» يستقبل وزير الشباب والرياضة لبحث تعزيز التعاون والتطوير المؤسسي

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بمقر الجهاز بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التطوير المؤسسي، وبناء القدرات داخل الجهاز الإداري للدولة.

وتناول اللقاء استعراض عدد من محاور العمل المشتركة، خاصة ما يتعلق بتبادل الخبرات في مجالات التدريب، وتطوير الهياكل التنظيمية، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحديث الإدارة الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

كما بحث الجانبان آليات التعاون في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الجانبين في دعم جهود تطوير العمل الحكومي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة.