التنظيم والإدارة: فتح الاستعلام عن موعد امتحان مسابقة معلم دراسات اجتماعية

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، فتح باب الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في مسابقة شغل وظيفة معلم مساعد مادة "الدراسات الاجتماعية".



وأوضح الجهاز أن الاستعلام متاح للمعلمين الذين تم الاستعانة بهم للعمل بنظام الحصة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية.

ويهيب الجهاز بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز وبوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تحديثات أو تعليمات إضافية، مع الالتزام التام بتعليمات دخول الاختبار.