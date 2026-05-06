دفعت 40 جنيه اليوم تذكرة للمونوريل.. كامل الوزير: الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي

أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن اليوم هو أول يوم تشغيل المونوريل، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من التجارب الخاصة بتشغيل المونوريل.

وقال كامل الوزير، خلال تصريحات لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قمنا بتجربة المونوريل خلال عام للاطمئنان تماما على كافة الإجراءات التي تمت، مؤكدا أن وسائل المواصلات في مصر انتقلت لأفضل وأمان أكثر.

الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي

وتابع وزير النقل، أنه “دفعت 40 جنيه تذكرة للمونوريل ورايح من المستثمرين للحي الحكومي و الوزير بيدفع أكتر من المواطن العادي”.



