وزير النقل: تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل الشهر المقبل

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنّ المرحلة الثانية من مشروع مونوريل شرق النيل سيتم تشغيلها لجمهور المواطنين خلال الشهر المقبل، مشيرًا إلى أنّها تمتد حتى محطة الاستاد بمدينة نصر، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا تكثيف البرامج التدريبية لأطقم التشغيل المصرية، بالتعاون مع شركة «ألستوم» العالمية، على غرار ما تم خلال تشغيل المرحلة الأولى، لضمان تقديم خدمات تشغيلية بمستوى عالٍ من الكفاءة.

وسيلة نقل سريعة وعصرية

وأضاف أن تشغيل المرحلة الأولى من المشروع يمثل تطورًا كبيرًا في منظومة النقل الجماعي الحديثة، مؤكدًا أنّ المونوريل يعد وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر مستوى خدمة متميزًا للركاب، بما يسهم في تحقيق نقلة حضارية في قطاع النقل.

وتفقد الوزير عددًا من محطات المشروع، حيث استقل قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، قبل أن يتوجه إلى مقر الوزارة.

ووجه الوزير قيادات الهيئة القومية للأنفاق بضرورة التواجد الميداني المستمر داخل محطات المرحلة الأولى لمتابعة انتظام التشغيل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.