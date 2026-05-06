الوزير يستقل قطار المونوريل متوجها الى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية | صور

حمادة خطاب

في يوم تاريخي لوسائل النقل الجماعي في مصر ، وتزامنا مع أول أيام تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة العدالة بالعاصمة الجديدة الركاب   قام صباح اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه اللواء/ طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق باستقلال قطار المونوريل من محطة المستثمرين بالقاهرة الجديدة حتى محطة الحي الحكومي متوجها الى مقر وزارة النقل بالعاصمة الجديدة.

وفي محطة المستثمرين شاهد الوزير استقبال  العاملين بالمحطة للركاب بالورود  في أول أيام التشغيل  ثم  توجه الوزير الى شبابيك التذاكر  وأكد على العاملين بها  ضرورة تقديم كافة التسهيلات للسادة الركاب ثم قام سيادته بدفع قيمة التذكرة والعبور من البوابات الالكترونية لاختبار المنظومة التي سيقوم الراكب باستخدامها  كما أكد الوزير على ضرورة اعلام الركاب بشكل مستمر بوسائل الدفع المختلفة من خلال شبابيك التذاكر وماكينات TVM ( كاش أو فيزا  أو محفظة الكترونية   )،  ثم توجه وزير النقل  الى رصيف المحطة بالطابق الثاني ، حيث تم التأكيد على ضرورة اعلام الركاب بأهمية الأبواب الزجاجية على الأرصفة التي تفتح فقط  عند قدوم القطار ، وذلك في اطار منظومة السلامة والأمان للراكب  ثم استقل الوزير القطار باتجاه العاصمة الجديدة،   والتقى بعدد من الركاب الذين أشادوا بالمونوريل كوسيلة نقل عصرية حديثة مكيفة الهواء تقدم اعلى مستويات الخدمة ، مؤكدين ان تشغيل المونوريل يعد  استكمالا لافتتاح  وتشغيل عدد من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الحديثة لخدمة المواطنين  والتي تمثل تطورا هائلا في منظومة النقل الجماعي في مصر  وان هذه الوسائل تعظم من تشجيع المواطنين على استخدامها بدلا من السيارات الخاصة.

التهنئة للشعب المصري على تشغيل المرحلة الأولى

وقدم  وزير  النقل التهنئة للشعب المصري على تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل مشيرا الى التطور الهائل في وسائل النقل الجماعي الحديثة التي تم تشغيلها  في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية  لافتا  الى أن  هذا اليوم يشكل مرحلة هامة في منظومة  النقل الجماعي بمصر خاصة و أن  المونوريل يمثل نقلة حضارية ‏كبيرة لتلك الوسائل ،  ويتسم بأنه وسيلة  سريعة وعصرية وآمنة ، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف ،والاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة ، ‏ بالإضافة الى تقليل الضوضاء نظراً لحركة القطارات علي عجلات مطاطية ،  كما أن المونوريل يتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى كما  يتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع  التي لها انحناءات افقية كبيرة ويقدم مستويات خدمة متميزة للمواطنين مضيفا ان المرحلة الأولى ستساهم في تسهيل الوصول إلى مختلف المناطق السكنية والأحياء. بالقاهرة الجديدة والعاصمة الجديدة والربط مع عدد من المعالم الرئيسية مثل مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات والمراكز الطبية، والفنادق، والمساجد، والمولات التجارية، والجامعات والمدارس، ومقرات الشركات المحلية والدولية، بالإضافة إلى النوادي الرياضية والاستادات. وكذلك الربط مع الميادين والمحاور الحيوية بهما كما تحقق هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة ، لافتا الى ان المرحلة الثانية من المشروع الممتدة من محطة المشير طنطاوي حتى محطة الاستاد بمدينة نصر سيتم تشغيلها لجمهور المواطنين خلال الشهر القادم  حيث سيتم حاليا تكثيف  البرامج التدريبية لأطقم التشغيل المصرية بالتعاون مع الستوم العالمية مثلما حدث في تشغيل المرحلة الأولى.

وفي محطة الحي الحكومي توجه الوزير مترجلا الى مقر الوزارة بالحي الحكومي مؤكدا على رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق بالتواجد في كافة محطات المرحلة الأولى لمتابعة تقديم اعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم يوميًا؟

