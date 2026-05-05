الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير النقل الألماني يدافع عن قرار خفض ضريبة الوقود

أ ش أ

دافع وزير النقل الألماني، باتريك شنايدر، عن قرار خفض ضريبة الوقود في ألمانيا، وألمح إلى إمكانية تمديده.

وقال شنايدر - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ - إن خفض الضريبة كان القرار الصائب، موضحا أن بعض القطاعات والسائقين يعتمدون على السيارات والشاحنات ويحتاجون إلى الدعم، بحسب شبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وخفضت الحكومة الألمانية الضريبة على الوقود بنحو 17 سنتا للتر الواحد بدءا من مطلع الشهر الجاري، مما كلف الدولة مليارات الدولارات من الإيرادات المفقودة .. ومن المقرر أن يستمر هذا الإجراء لمدة شهرين، إلا أن شنايدر قال إن قرار التمديد سيعتمد على تطورات الوضع.

وتطالب منظمات بيئية ألمانية بإلغاء الخفض "في أسرع وقت ممكن"، قائلة إنه من المرجح أن يُثري شركات النفط ويفيد قائدي السيارات الذين يمتلكون "سيارات تستهلك كميات كبيرة من الوقود".

وانتقد العديد من الخبراء هذه السياسة، محذرين من أنها قد تزيد الطلب على الوقود .. واقترح اقتصاديون تحديد سرعة عامة على الطرق السريعة للحد من الاستهلاك.

غير أن شنايدر رفض هذا الاقتراح، قائلا إنه ليس من حق الدولة أن تملي كل شيء على المواطنين.

وأضاف: "من لم يستوعب بعد أن القيادة بسرعة 180 أو 200 كم/ساعة على الطريق السريع تُفرغ خزان الوقود أسرع بكثير، وبالتالي تُفرغ جيبه أسرع بكثير، مقارنة بالقيادة بسرعة 120 أو 130 كم/ساعة، فهو ميؤوس منه .. ليس من الضروري أن تتدخل الدولة في شؤون الجميع وتملي عليهم ما هو الصواب والخطأ، لذلك، أرى أن تحديد السرعة غير ضروري".

