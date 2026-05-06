وزارة النقل تفتتح مونوريل شرق النيل للجمهور وتعلن تشغيله مجانًا 3 أيام | بث مباشر

افتتحت وزارة النقل، صباح اليوم، المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام جمهور الركاب، مع بدء التشغيل الرسمي للخط في المسافة من محطة المشير طنطاوي وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهدت المحطات توافدًا ملحوظًا من المواطنين منذ الساعات الأولى للتشغيل، حيث تم السماح للجمهور باستخدام المونوريل بشكل طبيعي ضمن مواعيد التشغيل اليومية من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً.

المونوريل مجانًا لمدة 3 أيام

وأعلنت الوزارة إتاحة استخدام المونوريل مجانًا لمدة 3 أيام متتالية بدءًا من اليوم، في إطار تعريف المواطنين بالخدمة الجديدة وتشجيعهم على استخدامها كوسيلة نقل حديثة تربط شرق القاهرة بالعاصمة الإدارية.

وبحسب رصد موقع صدى البلد من خلال بث مباشر "لايف" داخل عدد من المحطات، فقد ظهرت تجربة فعلية لاستخدام القطارات، وسط إجراءات تنظيمية لتيسير دخول وخروج المواطنين.

