بيعلم ابنه ورجع شرح تاني .. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن لقطة وزير النقل مع مهندس

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير وزير النقل يتابع كافة مشروعات النقل في كافة محافظات الجمهورية لمتابعة المشروعات في عز البرد والحر.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" كامل الوزير كان بيتابع مشروعات اليوم في محور ديروط وتحدث مع المهندس وقاله امشي دلوقتي عشان يراجع معلوماته ويرجع تاني وده بيعلم ابنه".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الفريق كامل الوزير معندوش النص نص ويحب الشغل بتاعه يبقى 100 % ومفيش مشروع ميعرفوش" .

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" ورجع تاني المهندس يشرح من جديد وفي ناس عايزه تضرب كامل الوزير والهجوم على كامل الوزير ده استهداف، والفريق كامل الوزير عايز ولاده يبقوا أحسن ناس ".

