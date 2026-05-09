طهران معندهاش مشكلة.. تعليق قوي من أحمد موسى على تصريحات السفير الإيراني بالقاهرة على دعم مصر للخليج

علق الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات السفير الإيراني في مصر بشأن دعم مصر للدول العربية ودول الخليج العربي.

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"طيب عرفتوا.. أنتم مش عارفين حاجة، وقلت قبل كده اللي مش عارف حاجة يحدث معلوماته»، موضحًا أن السفير الإيراني تحدث بشكل إيجابي عن دعم مصر للأشقاء في الخليج، وأكد أن وجود مصر في الخليج أفضل من وجود دول أجنبية وطهران معندهاش مشكلة.

وقال أحمد موسى، إن السفير الإيراني تحدث عن العلاقات الإيرانية العربية ودور مصر في المرحلة المقبلة، مضيفًا: «إحنا شغلنا على المكشوف وواضح للكل، وإيران مش عندها أزمة من دعم مصر للدول الخليجية».

وتابع: «إحنا عارفين مين الدول الأجنبية التي لا تريد إيران تواجدها في الخليج، كما أنها لا تمانع وجود مصر ودعمها لأشقائها في الخليج، كمان إيران تعزز هذا الدور، فوجود مصر يمنع دولًا أخرى من التواجد، وجودك ثقة ودعم للكل، ودورنا واحد وواضح، وقد نرى زيارات أخرى للرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج».

