محدش يعمل تريند.. أحمد موسى: كامل الوزير رجل دولة والوطن والشعب همه الأول والأخير

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الفريق كامل الوزير يعشق العمل الجاد ومنظم إلى أقصى درجة، مردفًا: «كان إمبارح مع الناس في المونوريل، والنهاردة مع أهلنا في الصعيد، هو بيعمل، خلال جولاتنا مع الفريق كامل بيجيب المهندسين بيتكلم معاهم، مفيش نوم ولا راحة».

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»،: "في ناس مسكوا موسيقى وعاوزين يعزفوا للفريق كامل على الفيديو، أنت بتتكلم عن رجل دولة، وهمه الأول والأخير خدمة الشعب والبلد، وما تعملش تريند على حساب البلد والخدمة، إحنا حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، الراجل شغال، والحكومة بتشتغل، كل الوزراء بيشتغلوا، وكل واحد حسب قدراته".

وتابع: «رئيس الوزراء كان اليوم في جيبوتي للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس إسماعيل عمر جيله، وكل تحية للأشقائنا في دولة جيبوتي، دولة عربية ولها كل الدعم».

وأردف: «الحكومة شغالة عندنا في كل المجالات، النهاردة عندنا في مصر الرئيس الفرنسي، تعالوا شوفوا كلامه عن مصر عامل إزاي، الرئيس السيسي كان لسه في الإمارات وسلطنة عمان، والنهاردة بيستقبل الرئيس الفرنسي".