علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة وحفاوة الاستقبال .

وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" إحنا والإمارات مع بعض وإحنا أشقاء وعقد الرئيس السيسي جلسة أخوية مع رئيس الإمارات ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الرئيس السيسي توجه إلى سلطنة عمان والتقى بالسلطان هيثم".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" وقت الشدة والأزمات تلاقي أخوك جمبك وإحنا والأشقاء في الخليج كله إيد بإيد".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" هناك تنسيق على أعلى مستوى بين مصر والإمارات ودول الخليج العربي بأكمله ".

