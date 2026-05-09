أحمد موسى: أحلى سمك طازة تاكله في الإسكندرية.. كنت بتغدى في مطعم كله أجانب

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



وقال أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" ماكرون أكد أنه سعيد بزيادة المقر الجديد لجامعة سنجور ووجه التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" ماكرون وصف الإسكندرية بالجنة، وأكد أنها أنجبت عمر الشريف ويوسف شاهين ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الإسكندرية لها طعم خاص ورونق خاص وأجمل حاجة في الإسكندرية أهلها ".

وأكمل أحمد موسى :" أحلى سمك طازة تاكله في الإسكندرية .. وكنت بتغدى في مطعم هناك وكان كله مليان أجانب "،مضيفا:" معدلات السياحة في الإسكندرية مرتفعة ".

