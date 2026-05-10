أحمد موسى: جامعة سنجور حاجة تليق بمصر واللي راح وشاف غير اللي اتفرج | فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمقر الجديد لجامعة سنجور بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.





وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، إن الرئيس الفرنسي جاء إلى مصر وهو على دراية كبيرة بتاريخها ورموزها الثقافية، مضيفًا: «هو عارف نجيب محفوظ وعمر الشريف».



وتابع: ماكرون تحدث عن المدينة الجميلة التي يحب زيارتها، ووصفها بكلمات طيبة، مؤكدًا أنها مدينة تاريخية يعشقها الجميع، كما شهدت محافظة الإسكندرية احتفاءً بالرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي.



وأشار أحمد موسى إلى أن الرئيس ماكرون توجه إلى جامعة سنجور لافتتاح مقرها الجديد بحضور الرئيس السيسي، موضحًا أن مدينة برج العرب تحولت إلى مدينة تعليمية كبيرة تضم عددًا من الجامعات المهمة.



ولفت إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أقامت صرحًا تعليميًا عظيمًا، مضيفًا: «عملنا جولة داخل جامعة سنجور، دي حاجة تليق بمصر، واللي راح وشاف غير اللي اتفرج، الجامعة دي هدية من مصر للقارة الأفريقية»، موضحًا أن الجامعة تدرس برامج الماجستير، معربًا عن أمله في أن يدرس بها عدد أكبر من المصريين خلال العام المقبل.



ونوه إلى أن جميع الحاضرين يتحدثون عن مصر بصورة إيجابية، قائلًا: «شوف كلهم بيتكلموا عن مصر إزاي، والدنيا كلها بتشيد بمصر»