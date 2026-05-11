تجديد الثقة في الأمير أباظة رئيسًا للدورة 42 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

قرر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، خلال اجتماعه أمس، تجديد اختيار الأمير أباظة رئيسًا للدورة الثانية والأربعين من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، والتي تقام خلال الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر المقبل.

كما وافق المجلس على اختيار سمير شحاتة مديرًا عامًا للمهرجان، والذي شغل العديد من المناصب داخل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، من بينها منصب السكرتير العام لعدة سنوات، إلى جانب عضويته بمجلس الإدارة، كما تولى عددًا من المهام التنظيمية والإدارية في الدورات السابقة للمهرجان.

وفي السياق نفسه، وافق المجلس على اختيار ناهد صلاح مديرًا فنيًا للمهرجان، وهي عضو بمجلس إدارة المهرجان منذ عام 2013، كما تولت منصب أمين صندوق الجمعية لعدة سنوات، وشغلت منصب المدير الفني لإحدى دورات المهرجان عام 2017.

ويعد مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط أحد أبرز المهرجانات السينمائية في المنطقة، حيث يهدف إلى دعم التبادل الثقافي والفني بين دول البحر المتوسط، وتعزيز حضور السينما العربية والعالمية.