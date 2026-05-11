فرقة الرقص الحديث تستعد لتقديم عرض شهرزاد بالأوبرا

تواصل فرقة الرقص المسرحى الحديث استعداداتها لحفلاتها المرتقبة، الخميس والجمعة 14، 15 مايو الجارى، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وعقدت الفرقة على مدار الأيام الأخيرة بروفات مكثفة لخروج العرض بصورة مبهرة، اخراج وليد عونى.

يصاحب العرض أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو محمد سعد باشا وخلاله يتم دمج مؤلفتين من أهم الأعمال الموسيقية فى القرن العشرين هما شهرزاد لريمسكى كورساكوف وبوليرو لموريس رافيل حيث يتم الجمع بين عراقة الشرق باستلهام شهرزاد من ألف ليلة وليلة وإرث الغرب المتجسد فى بوليرو.

استعدادات العرض

جاء الإعداد للعرض للإحتفاء بمناسبة مرور 150 عامًا على ميلاد موريس رافيل، وكذلك المئوية الأولى لموريس بيجار أحد أبرز من قدّم تصميمات حركية خالدة للبوليرو عام 1961، إلى جانب ذكرى مرور 25 عامًا على تقديم فرقة الرقص المسرحى الحديث المصرى لعرض شهرزاد – كورساكوف فى قلعة صلاح الدين ليصبح منذ ذلك الحين أحد أهم أعمال ريبرتوار الفرقة.