بكلمات مؤثرة.. سارة سلامة تهنئ والدها بعيد ميلاده

هنأت الفنانة سارة سلامة، والدها الفنان أحمد سلامة بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات مؤثرة عبر منشور نشرته عبر حسابها على «إنستجرام».

عيد ميلاد أحمد سلامة

وشاركت سارة سلامة فيديو تضمن لقطات تجمعها بوالدها فى مناسبات مختلفة.

وعلّقت سارة سلامة قائلة: «عيد ميلاد سعيد لأفضل أب فى العالم.. أنا محظوظة جدا لأنك أبى، مقدرش أعيش من غيرك، أنت حياتى كلها.. بحبك أكثر مما يمكن للكلمات أن تعبر عنه».

كانت الفنانة سارة سلامة، قد كشفت طبيعة علاقتها بوالدها الفنان أحمد سلامة، وكيفية الأخذ برأيه في أعمالها الفنية التي تقدمها، كما تطرقت إلى الحديث عن الفنان محمد رمضان ودوره في حياتها ونصائحه لها.

وتابعت سارة سلامة خلال لقائها ببرنامج “كشف حساب”، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام عبر شاشة “هي”: بابا صاحبي جدًا، ولما الناس بدأت تنتقد كتير، بيتقال حاجات مش حقيقة، أنه ضربني وضربنا بعض، معرفش الناس بتجيب ده منين، بابا ده صاحبي، وبحب الصحوبية معاه وصديقي المقرب وهو مش قاسي حنين جدًا وبيقف مع الناس وبيعرف ازاي بيتعامل مع المرأة .

واستكملت سارة سلامة: كنت اتظلمت الفترة الأولى لما دخلت التمثيل، بسبب الجرأة وكنت صغيرة ولسه بتعلم، وبابا لما كان يشوف ده يقول متمردة، ولو حصل منه حاجة أو علق على برنامج بعاتبه وأقوله أنت ليه شايفني كده وأسمع رأيه، وهو لو ايه حصل بييجي يصالحني.