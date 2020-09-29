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ثقافة

تحت عنوان أعمق مما يبدو.. فرقة الرقص الحديث تحيي حفلين بمسرح الجمهورية

الثلاثاء 29/سبتمبر/2020 - 12:47 م
صدى البلد
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طارق موسى
تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض "أعمق مما يبدو على السطح" تصميم وإخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الخميس والجمعة 1، 2 أكتوبر على مسرح الجمهورية.


ويسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات إلى تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن، فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره فى الكواكب والمجرات الأخرى، وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل  الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحدا، فاختلاف الأفكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر أنفسهم، ولذلك يعزز العرض فكرة احترام آراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى.


جدير بالذكر أن فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافيا فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية متخصصة منها قرطاج الدولي بتونس، وتشـانج مو (كوريا)، وبروج (بلجيكا)، ومهرجان الرقص المعاصر (كازابلانكا)، ومهرجان الرباط الدولي (المغرب)، ومهرجان ركلنج هاوزن (ألمانيا)، قامت الفرقة بجولات فنية في كل من إيطاليا والصين، حيث قدمت عددا من العروض التى يضمها ريبرتواراتها ولاقت التقدير من نقاد المسرح والرقص في أهم الصحف والمجلات العالمية.
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