تحت عنوان أعمق مما يبدو.. فرقة الرقص الحديث تحيي حفلين بمسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحى الحديث عرض "أعمق مما يبدو على السطح" تصميم وإخراج مناضل عنتر لمدة يومين متتاليين في الثامنة مساء الخميس والجمعة 1، 2 أكتوبر على مسرح الجمهورية.











ويسعى العرض من خلال التصميمات الحركية المبتكرة والإضاءة والديكورات إلى تأكيد نسبية الثوابت المنطقية التى ترسخت فى العقل الإنسانى وتعارفت عليها المجتمعات البشرية، فكل ما في الكون نسبي بما فيه الزمن، فالوقت على الأرض مثلًا ليس كنظيره فى الكواكب والمجرات الأخرى، وإذا كانت الحقائق التى يعتقد الجميع أنها بديهيات غير قابلة للمراجعة قد تختلف باختلاف الزمان والمكان فإن قتل الناس بعضهم البعض من أجل الرأي يصبح مزحة ضخمة لا تضحك أحدا، فاختلاف الأفكار والرؤى وارد وطبيعى كاختلاف البشر أنفسهم، ولذلك يعزز العرض فكرة احترام آراء الآخرين وقبول الاختلاف الفكرى.









