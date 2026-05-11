ياسمين رئيس تثير الجدل بمنشور جديد عن الزواج.. تفاصيل

أثارت الفنانة ياسمين رئيس حالة من الجدل والتفاعل بين متابعيها بعد رسالة ساخرة نشرتها عبر حسابها على منصة x، تحدثت فيها بطريقتها المرحة عن فارق السن في العلاقات العاطفية، مؤكدة أن «الحب جميل» مهما كانت الظروف.

وكتبت ياسمين رئيس:"بتحب بابا قوي ،قررت تجوز واحد قده في السن،الحب جميل ".

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع المنشور، حيث اعتبره البعض تعليقًا كوميديًا خفيفًا، بينما رأى آخرون أنه يحمل رسالة غير مباشرة عن العلاقات وفارق العمر بين الطرفين.

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن قدمت أعتذار لنجلها على اختيار والده.

وكتبت ياسمين رئيس عبر حسابها بموقع أكس: “آسفة يا ابني أنا اللي اخترتلك هذا الأب، مما أثار تفاعل ودهشة المتابعين

مسلسل إسأل روحك من بطولة ياسمين رئيس، وهو من تأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، وإنتاج شركة ستارز ميديا للإنتاج والتوزيع.

وفي سياق آخر، حقق فيلم الهنا اللي أنا فيه المرتبة الثالثة في قائمة أكثر الأفلام تحقيقًا للإيرادات في السعودية خلال عام 2025.

كما انتهت ياسمين رئيس مؤخرًا من تصوير فيلم الست لما، وهو من بطولة يسرا، ياسمين رئيس، درة، دنيا سامي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.