قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اتحاد الكرة يكشف تفاصيل جديدة عن أزمة ميداليات نهائي الكأس| خاص
رئيس الوزراء: توسيع نطاق التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية أولوية قصوى
ريال مدريد وبرشلونة.. نجم إنجلترا يعيد المجد الغائب منذ 1985 في الليجا
رئيس الوزراء: المشروعات الصناعية الحالية تدعو للتفاؤل بشأن الاقتصاد المصري
رئيس الوزراء: جهود الدولة لتشجيع الصناعة تؤتي ثمارها
ولي العهد البحريني: العلاقات مع الأردن تستمد قوتها من عمق الروابط التاريخية
مدبولي: الحكومة تسعى لاستقرار الأسعار من أجل المواطن
مدبولي: 7 مصانع جديدة وتوسعات صناعية كبرى في السادات و6 أكتوبر حتى 2030
لما تقف مع المزارعين اتكلم صح.. وزير الزراعة يشكر دكتور البحوث الزراعية بعد إحراجه أمام الجميع | القصة الكاملة
الخارجية تتابع حادث اختطاف سفينة على متنها بحارة مصريون بالقرب من سواحل الصومال
مدبولي: شركات عالمية تخطط لنقل مصانعها الخاصة إلى مصر
مدبولي: الدولة تعمل على الحفاظ على استقرار الأسعار من خلال زيادة الإنتاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مركز السينما العربية يكرم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي كشخصية العام السينمائية العربية

حسين فهمي
حسين فهمي
سعيد فراج

أعلن مركز السينما العربية (ACC) عن منح الممثل المصري القدير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السابعة، تقديرًا لمساهماته البارزة في صناعة السينما العربية وتأثيره المستمر على السينما إقليميًا ودوليًا.

ستُقدم الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي سيقام يوم السبت، 16 مايو، من الساعة 5 إلى 7 مساءًPlage des Palmes، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وفي تعليقهما على هذه المناسبة، صرح مؤسسا مركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب: "هذا العام، نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود فهمي على مدى السنوات القليلة الماضية، وطوال مسيرته المهنية، للحفاظ على سمعة مصر وتعزيزها كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة".

تعليق حسين فهمي

ومع اقتراب حفل توزيع الجوائز، صرح حسين فهمي قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تماماً أن تلك المبادرات هو السبيل الوحيد لاستعادة مكانة الفن العربي عالمياً، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".

تُمنح هذه الجائزة المرموقة سنويًا من قبل مركز السينما العربية لتكريم الشخصيات البارزة التي ساهمت أعمالها بشكل كبير في رفع حضور السينما العربية على الساحة العالمية. ويعكس اختيار حسين فهمي مسيرة مهنية رائعة تمتد لعقود، شكّل خلالها المشهد الثقافي والفني للسينما المصرية والعربية.

منذ إعادة تعيينه رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2022، وهي فترته الثانية بعد رئاسته للمهرجان من عام 1998 إلى 2001، لعب حسين فهمي دورًا محوريًا في تنشيط المهرجان وتعزيز مكانته الدولية. وتحت قيادته، قدم المهرجان مبادرات جديدة تدعم المواهب الناشئة، وعمل على ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، وأعاد ترسيخ وجود مصر في سوق الأفلام بالمهرجان(Marché du Film) من خلال عودة الجناح المصري، بالتعاون مع شركاء رئيسيين في الصناعة.

كما دفعت رؤية فهمي نحو توسيع أيام القاهرة لصناعة السينما، بما في ذلك برامج مثل ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، مما عزز الروابط بين صناع الأفلام العرب ومحترفي الصناعة الدوليين. وامتدت جهوده لتشمل بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات سينمائية ومهرجانات كبرى في الصين، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون العابر للثقافات.

إلى جانب أدواره القيادية، يُعد فهمي واحدًا من أكثر الممثلين شهرة في العالم العربي، برصيد فني غزير يتجاوز 200 عمل فني في السينما والتلفزيون والمسرح. وهو خريج المعهد العالي للسينما بالقاهرة وحاصل على درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا، وقد بدأ مسيرته خلف الكاميرا قبل أن يصعد إلى النجومية كممثل رائد. تنوعت أدواره عبر الأجيال والأنواع الفنية، وساهم في بعض من أكثر الأعمال أيقونية في السينما المصرية.

وقد حظيت أفلامه بتقدير واسع، حيث أُدرجت عدة عناوين منها ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري المرموقة، مما يؤكد تأثيره الدائم على التراث السينمائي في المنطقة. وبالتوازي مع إنجازاته الفنية، نشط فهمي أيضًا في الجهود الإنسانية، حيث شغل منصب سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واحتفاءً بإنجازاته، يتصدر حسين فهمي أيضًا النسخة الأحدث من مجلة السينما العربية، التي سيصدرها مركز السينما العربية ويوزعها خلال مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين. تسلط المجلة الضوء على الشخصيات الرائدة والاتجاهات التي تشكل صناعة السينما العربية، وتقدم للجمهور الدولي نظرة ثاقبة على المشهد السينمائي الحيوي في المنطقة.

مركز السينما العربية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

بسبب فائض 200 مليون فرخة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

ترشيحاتنا

إم جي 07

بمواصفات بورش.. شاهد سيارة إم جي 07 الخارقة الجديدة

جهاز NucBox M3 Pro

بحجم الجيب وبسعر لن تصدقه.. إليك أفضل حاسوب محمول في الأسواق

سوار Fitbit Air

يستغني تمامًا عن الشاشة.. جوجل تطلق سوارا ذكيا بالعديد من الميزات الثورية والسعر مفاجأة

بالصور

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النيء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل النئ؟

تجديد حبس زوج دنيا فؤاد 15 يوما على ذمة التحقيقات

دنيا وزوجها
دنيا وزوجها
دنيا وزوجها

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو
سلطة الروبيان الحارة بالأفوكادو

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد