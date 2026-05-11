مركز السينما العربية يكرم رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي كشخصية العام السينمائية العربية

أعلن مركز السينما العربية (ACC) عن منح الممثل المصري القدير ورئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حسين فهمي، جائزة شخصية العام السينمائية العربية في نسختها السابعة، تقديرًا لمساهماته البارزة في صناعة السينما العربية وتأثيره المستمر على السينما إقليميًا ودوليًا.

ستُقدم الجائزة خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي سيقام يوم السبت، 16 مايو، من الساعة 5 إلى 7 مساءًPlage des Palmes، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي.

وفي تعليقهما على هذه المناسبة، صرح مؤسسا مركز السينما العربية، علاء كركوتي وماهر دياب: "هذا العام، نود أن نعرب عن تقديرنا لجهود فهمي على مدى السنوات القليلة الماضية، وطوال مسيرته المهنية، للحفاظ على سمعة مصر وتعزيزها كمركز محوري لصناعة الأفلام في المنطقة".

تعليق حسين فهمي

ومع اقتراب حفل توزيع الجوائز، صرح حسين فهمي قائلًا: "سعيد بهذا التكريم من مركز السينما العربية، وأثمن جهودهم الواضحة في دعم السينما العربية وتصدير إبداعنا إلى المنصات الدولية. أؤمن تماماً أن تلك المبادرات هو السبيل الوحيد لاستعادة مكانة الفن العربي عالمياً، وضمان وصول صوتنا ومواهبنا إلى كل مكان".

تُمنح هذه الجائزة المرموقة سنويًا من قبل مركز السينما العربية لتكريم الشخصيات البارزة التي ساهمت أعمالها بشكل كبير في رفع حضور السينما العربية على الساحة العالمية. ويعكس اختيار حسين فهمي مسيرة مهنية رائعة تمتد لعقود، شكّل خلالها المشهد الثقافي والفني للسينما المصرية والعربية.

منذ إعادة تعيينه رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في عام 2022، وهي فترته الثانية بعد رئاسته للمهرجان من عام 1998 إلى 2001، لعب حسين فهمي دورًا محوريًا في تنشيط المهرجان وتعزيز مكانته الدولية. وتحت قيادته، قدم المهرجان مبادرات جديدة تدعم المواهب الناشئة، وعمل على ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، وأعاد ترسيخ وجود مصر في سوق الأفلام بالمهرجان(Marché du Film) من خلال عودة الجناح المصري، بالتعاون مع شركاء رئيسيين في الصناعة.

كما دفعت رؤية فهمي نحو توسيع أيام القاهرة لصناعة السينما، بما في ذلك برامج مثل ملتقى القاهرة السينمائي وسوق القاهرة السينمائي، مما عزز الروابط بين صناع الأفلام العرب ومحترفي الصناعة الدوليين. وامتدت جهوده لتشمل بناء شراكات استراتيجية مع مؤسسات سينمائية ومهرجانات كبرى في الصين، مما فتح آفاقًا جديدة للتعاون العابر للثقافات.

إلى جانب أدواره القيادية، يُعد فهمي واحدًا من أكثر الممثلين شهرة في العالم العربي، برصيد فني غزير يتجاوز 200 عمل فني في السينما والتلفزيون والمسرح. وهو خريج المعهد العالي للسينما بالقاهرة وحاصل على درجة الماجستير في الإخراج من جامعة كاليفورنيا، وقد بدأ مسيرته خلف الكاميرا قبل أن يصعد إلى النجومية كممثل رائد. تنوعت أدواره عبر الأجيال والأنواع الفنية، وساهم في بعض من أكثر الأعمال أيقونية في السينما المصرية.

وقد حظيت أفلامه بتقدير واسع، حيث أُدرجت عدة عناوين منها ضمن قوائم أفضل 100 فيلم مصري المرموقة، مما يؤكد تأثيره الدائم على التراث السينمائي في المنطقة. وبالتوازي مع إنجازاته الفنية، نشط فهمي أيضًا في الجهود الإنسانية، حيث شغل منصب سفير إقليمي للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

واحتفاءً بإنجازاته، يتصدر حسين فهمي أيضًا النسخة الأحدث من مجلة السينما العربية، التي سيصدرها مركز السينما العربية ويوزعها خلال مهرجان كان السينمائي في دورته التاسعة والسبعين. تسلط المجلة الضوء على الشخصيات الرائدة والاتجاهات التي تشكل صناعة السينما العربية، وتقدم للجمهور الدولي نظرة ثاقبة على المشهد السينمائي الحيوي في المنطقة.