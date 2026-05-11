تعاون عالمي جديد يجمع لاروسي بعمرو مصطفى وتامر حسين وعليم في أعمال غنائية مرتقبة

في خطوة جديدة تعكس نجاحاتها المتواصلة على الساحة الموسيقية العالمية، تستعد النجمة الهولندية لاروسي لخوض تجربة فنية جديدة من خلال تعاون موسيقي مرتقب مع الملحن عمرو مصطفى، والشاعر تامر حسين، والشاعر محمود عليم، وذلك ضمن اتفاق جديد تقوده شركة البيرسونا خلال الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التعاون بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها لاروسي مؤخرًا عبر عدد من الأغاني التي لاقت تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة واستماع مرتفعة، ما عزز من حضورها الفني وفتح الباب أمام شراكات موسيقية جديدة تجمع بين الطابع العالمي والروح الشرقية المعاصرة.

ومن المقرر أن يبدأ فريق العمل خلال الفترة القادمة تسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة، التي تجمع بين الإيقاعات الحديثة والكلمات المختلفة، في إطار رؤية فنية تستهدف تقديم أعمال تحمل طابعًا عالميًا يناسب جمهور الموسيقى في المنطقة العربية والأسواق الدولية.

وأكدت نرمين تكلا المدير التنفيذي لشركة البيرسونا ستديوز أن التعاون المرتقب يعد واحدًا من أبرز المشاريع الموسيقية المنتظرة، خاصة في ظل الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها عمرو مصطفى وتامر حسين وعليم، والذين قدموا على مدار السنوات الماضية العديد من النجاحات مع كبار نجوم الغناء في العالم العربي .

وبدأت التحضيرات الخاصة بالأغاني، تمهيدًا لطرح الأعمال الجديدة تباعًا عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بأن تحقق الأغنيات صدى واسعًا فور صدورها.

ويعكس هذا التعاون توجهًا متزايدًا نحو إنتاج أعمال موسيقية عابرة للحدود، تجمع بين الخبرات الفنية العربية والعالمية، في تجربة ينتظرها جمهور لاروسي ومحبو الموسيقى الحديثة بشغف كبير.