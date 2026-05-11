الماريمبا نسمة عبد العزيز على المكشوف بالأوبرا

تقيم دار الأوبرا المصرية حفلا لعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها وذلك فى السابعة والنصف مساء الخميس 14 مايو على المسرح المكشوف .

يتضمن البرنامج مختارات من أشهر المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب آلة الماريمبا منها ماريمبا فيوجن، صغيرة على الحب، مبيسألش عليا، عم صابر، مامبو، دندنة، اللى بالى بالك، رقصة المطر، مافيا، فيكتورى، جاردس، فقرة غناء صعيدى، سهر الليالى وغيرها

تضم الفرقة العازفين شريف صلاح (بيانو)، فراس نوح (كى بورد)، مصطفى سعيد (ساكسفون - كلارينت)، أمير إبراهيم ( ترومبون)، فادى ماهر - وليد جبر (ترومبيت)، أحمد صعب(قانون)، رامى صلاح (أكورديون)، هانى الصواف (إيقاع)، مروان الصواف - محمد عرفة (بركشن)، جمال علاء (درامز)، حبيبة أنور (باص جيتار)، الريس كرم غناء صعيدى .

يأتى الحفل فى إطار توجهات دار الأوبرا لتقديم مختلف ألوان الإبداع الجادة وإتاحة الفرصة للجمهور لتلقى انماط متنوعة من الموسيقى الراقية .