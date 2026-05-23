بطلة مسلسل "الغرفة 207".. هديل تحتفل بزواجها فى جو عائلي

احتفلت الفنانة هديل حسن ، بزواجها على رجل من خارج الوسط الفني ، وذلك وسط جو عائلي ، حيث اقتصر الحضور على الأهل والأقارب.

ونشرت هديل ، عددا من الصور من احتفالية زفافها ، معربة عن سعادتها الكبيرة.

أعمال هديل حسن الفنية

وقد شاركت هديل حسن فى عدد من الأعمال الفنية منها “سابع جار” و"الغرفة 207" وفيلم “أبو صدام” والذى كشفت عن كواليس مشاركتها فيه، الذى تم عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى فى دورته الـ ٤٣.

وقالت هديل حسن، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: "سعيدة بمشاركتى فى فيلم أبو صدام ، تجربة مهمة فى السينما المصرية".

وأضافت هديل حسن: “فخورة بمشاركة فيلم أبو صدام فى المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائى، ودائما أعمال المخرجة نادين خان لها وجود وبصمة فى المهرجانات وإضافة”.

وحرص على حضور فيلم “أبو صدام” عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم درة وآسر ياسين وحسني شتا وعبير صبري وأروى جودة ويارا جبران ورجل الأعمال نجيب ساويرس.