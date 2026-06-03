الركراكي وعموتة وبومل.. أسماء نارية على الطاولة.. من يقود الأهلي في الموسم الجديد؟

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن كواليس ملف المدير الفني الجديد داخل النادي الأهلي، مؤكدًا أن الملف لا يزال مفتوحًا حتى الآن ولم يتم حسمه بشكل نهائي.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن اسم المدرب المغربي وليد الركراكي كان مطروحًا داخل النادي، إلى جانب حسين عموتة، إلا أن الأهلي لم يتوصل لاتفاق مع أي منهما حتى الآن، في ظل وجود ترشيحات أوروبية ما زالت قيد الدراسة.

وأشار إلى أن بعض الأصوات داخل النادي ترى أن المدرب العربي لن يختلف كثيرًا عن المدرب المصري من حيث التأثير الفني، وهو ما يزيد من قوة الاتجاه الأوروبي داخل ملف الاختيارات.

وأضاف أن النادي يمتلك عدة ترشيحات من مدارس أوروبية مختلفة، من بينها المدرب الهولندي مارك فان بومل، إلا أن راتبه المرتفع يمثل عقبة أمام إتمام التعاقد، بينما لا يزال المدرب جوزيه كاردوزو محل نقاش داخل النادي، في ظل عدم وجود قناعة كاملة حتى الآن، مع وجود توجه لدى بعض المسؤولين لضرورة التعاقد مع اسم أكبر خبرة.

كما أشار إلى استمرار وجود المدرب الهولندي ألفريد شرودر ضمن قائمة المرشحين.

وأكد شوقي أن هناك ترشيحات أخرى تتم مناقشتها داخل النادي من قبل ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، مشيرًا إلى أن استمرار أو رحيل المدرب الحالي ليس العائق الأساسي، في ظل اقتراب حل أزمته، بينما ما زال الأهلي في مرحلة المفاضلة بين عدة مدارس تدريبية دون الاستقرار على اسم نهائي.