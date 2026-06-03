الميركاتو الصيفي.. الأهلي يفتح ملف التدعيمات ويبحث عن لاعبين عرب وأفارقة شباب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي عن تحركات النادي الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية، وخطط تدعيم الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوقي عبر حسابه على موقع «فيسبوك» أن النادي الأهلي لم يدخل حتى الآن في مفاوضات رسمية مع إدارة طلائع الجيش لضم اللاعب خالد عوض، الظهير الأيمن للفريق.

وأضاف أن اسم ماتا مجاسا، لاعب وسط فريق زد، تم طرحه داخل النادي مؤخرًا، خاصة في ظل عدم ارتفاع راتبه، إلا أن هناك اتجاهًا داخل الأهلي للتعاقد مع لاعب أجنبي من خارج الدوري المصري.

وأشار إلى أن إدارة الاسكاوتنج بالنادي تركز حاليًا على ترشيح لاعب وسط أجنبي ومهاجم قوي لدعم صفوف الفريق، مع مناقشة عدد من الأسماء المرشحة من لاعبين صغار السن، سواء من العرب أو القارة الأفريقية.

