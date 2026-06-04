أشرف قاسم: مواجهة البرازيل فرصة لتثبيت تشكيل المنتخب قبل كأس العالم

أكد أشرف قاسم، نجم الكرة المصرية السابق، أهمية مواجهة منتخب مصر الودية أمام البرازيل، باعتبارها المحطة الأخيرة للفراعنة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، مشددًا على ضرورة الاعتماد على القوام الأساسي للمنتخب خلال اللقاء.

منتخب مصر

وقال أشرف قاسم، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، المذاع عبر قناة MBC مصر 2، إن عدد التبديلات التي أجراها الجهاز الفني خلال مواجهة روسيا الودية كان كبيرًا للغاية، موضحًا أن المرحلة الحالية تتطلب تثبيت التشكيل الأساسي استعدادًا للمباريات الرسمية.

وأضاف: "أعتقد أن مباراة البرازيل ستشهد الاعتماد بشكل كبير على التشكيل الأساسي، خاصة أن هناك 8 أيام فقط تفصل بين اللقاء الودي ومواجهة بلجيكا في الجولة الأولى من كأس العالم، وأرى أن المنتخب يجب أن يخوض مباراة البرازيل بنسبة 90% من القوام الأساسي الذي سيشارك في المونديال".

وأوضح قاسم أن الدفع بالعناصر الأساسية أمام منتخب بحجم البرازيل سيساعد الجهاز الفني على الاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية للاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مؤكدًا أن هذه المباراة تمثل اختبارًا حقيقيًا للفراعنة قبل ضربة البداية في كأس العالم.

وشدد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق على أهمية الإعداد النفسي للاعبين، مطالبًا الجهاز الفني بقيادة حسام حسن بتجهيز اللاعبين ذهنيًا لمواجهة البرازيل، والتعامل مع المباراة باعتبارها فرصة للاستمتاع باللعب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، وفي الوقت نفسه الاستفادة منها فنيًا قبل انطلاق البطولة.

وتطرق أشرف قاسم إلى مجموعة منتخب مصر في كأس العالم، مؤكدًا أن منتخب بلجيكا يعد المنافس الأقوى في المجموعة، مشيرًا إلى أن تحقيق نتيجة إيجابية أمامه سيكون مفتاحًا مهمًا لمشوار الفراعنة في البطولة.

وقال: "بلجيكا هي أقوى منتخبات المجموعة، ولذلك فإن الخروج بنتيجة إيجابية أمامها سيكون أمرًا مهمًا للغاية، وحتى إذا لم يتحقق الفوز فإن التعادل سيعد نتيجة جيدة في بداية المشوار".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك فرصة كبيرة لمواصلة المنافسة بعد مواجهة بلجيكا، موضحًا أن الفوز على نيوزيلندا سيمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إيران، كما أن نظام البطولة يمنح فرصة للتأهل سواء من خلال احتلال المركزين الأول أو الثاني أو ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث، وهو ما يزيد من حظوظ المنتخب الوطني في العبور إلى الدور التالي.